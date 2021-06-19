بلينكين يبحث مع نظيره البولندي "التهديد" الذي يمثله مشروع "التيار الشمالي 2"

دبي - محمود عبدالرازق - واشنطن، 19 يونيو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الجمعة: "إن بلينكن بحث مع بولندا تعاوننا لمواجهة التهديد الذي يمثله خط أنابيب "نورد ستريم 2" على أمن الطاقة الأوروبي".

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ويذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي، عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتقوم شركة "نورد ستريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة غازبروم الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون الشركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالا بنسبة 50 في المئة.

ويواجه مشروع "التيار الشمالي 2" عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.