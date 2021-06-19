شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يؤكد تطلع بلاده لإعطاء دفع جديد للشراكة الاستراتيجية مع أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي تطلع بلاده لإعطاء دفع جديد للشراكة الاستراتيجية مع أمريكا خلال الاستحقاقات المقبلة.

وذكر بيان للخارجية التونسية، أن ذلك جاء خلال لقاء الجرندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتمتين أواصر الشراكة الاستراتيجية التونسية الأمريكية.

وأكد الجرندي تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تونس ولاسيما في المجالات الأمنية والاقتصادية والصحية، ورحب باستكمال المفاوضات بشأن برنامج "مندمج تونس" لمؤسسة تحدي الألفية، والتي تقدر كلفته الإجمالية بأكثر من 500 مليون دولار أمريكي، موجهة إلى النهوض بالبنية التحتية وإحكام التصرف في الموارد المائية.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي مساعي بلاده الحثيثة التي تقوم بها من أجل معاضدة جهود تونس الرامية إلى مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والعمل على تدعيم حملات التطعيم في تونس، من أجل بلوغ أكبر قدر ممكن من المناعة الجماعية، مما من شأنه أن يسهم في استعادة الحركية الاقتصادية والثقافية والسياحية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الإعداد للزيارة الافتراضية التي من المنتظر أن تؤديها إلى تونس ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي يوم 25 يونيو الجاري، والتي تندرج في إطار مزيد من تأكيد دعم الولايات المتحدة الأمريكية للتجربة الديمقراطية التونسية، والعمل على إرساء برامج اقتصادية براجماتية تستجيب لتطلعات الجانبين وتعكس المستوى المتميز الذي تشهده العلاقات الثنائية.