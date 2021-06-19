شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدعو أذربيجان وأرمينيا لحل خلافاتهما وفق القانون الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس الجمعة ، طرفي النزاع (أذربيجان وأرمينيا) إلى الارتكان إلى المفاوضات، واعتماد الحلول السياسية في حلحلة الخلاف الدائر بينهما؛ استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي، والقرارات الدولية.

وقال الوزير حسين - خلال لقائه وزير خارجية أذربيجان جيحون بيراموف وفق بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "تمنياتنا لطرفي النزاع الرجوع إلى طاولة المفاوضات.. ومن تجاربنا السابقة؛ ونتيجة لتعرض المنطقة إلى حروب عديدة، واستنادًا إلى مبادئنا فإننا لا نرى في العنف والحرب طريقًا للوصول إلى الأهداف".

من جانبه، أطلع وزير الخارجية الأذربيجاني، نظيره العراقي على صورة الأزمة بين البلدين، والجذور التاريخية للصراع، وحالة الحرب القائمة الآن.

