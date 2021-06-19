شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات الزواج في المملكة خلال جائحة كورونا.. مأذون شرعي يكشف السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير نشرته قناة الإخبارية، عن ارتفاع معدلات الزواج خلال جائحة كورونا إلى 8.9% مقارنة بعام 2019.

وفسر مأذون شرعي ارتفاع معدلات الزواج بتفشي جائحة كورونا والتي حدت من الأنشطة الاجتماعية، ومن ثم تراجع معه السبب الذي كان يدفع الشباب للعزوف عن الزواح.

وأوضح أن من 90 إلى 95% من الشباب يعزفون عن الزواج لأسباب مادية خالصة، وهي تكاليف الزواج، وطلبات أهل الزوجة التي تصل إلى مبالغ خيالية لا تشجع الشباب على الزواج.