نائبة وزير الثقافة الروسي تزور أهرامات الجيزة وتعجب بعظمتها... صور

دبي - محمود عبدالرازق - واستقبل نائبة وزير الثقافة الروسي، مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة، أشرف محيي الدين، واصطحبها والوفد المرافق لها في جولة، شملت هرم خوفو من الداخل، وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما، بحسب بيان من مجلس الوزراء المصري.

من جانبها، أعربت نائبة وزير الثقافة الروسي، أولغا ياريلوفا والوفد عن إعجابهم بعراقة الحضارة المصرية وعظمة الأهرامات واسترتيجية بنائها.

كما التقطت ياريلوفا والوفد صورا تذكارية أمام هرم خوفو، وأبو الهول ومنطقة البانوراما.

وانطلقت فعاليات الافتتاح الرسمي لعام التبادل الإنساني المصرية الروسي، اليوم الجمعة، وذلك تنفيذا لاتفاق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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وبتلك المناسبة، أقيم اليوم حفلا في دار الأوبرا المصرية، شارك فيه عدد من المسؤولين المصريين والروس.

وقالت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، إن عام التبادل الإنساني يعد حدثا مهما يؤكد على الروابط الوطيدة بين القاهرة وموسكو، مشيرة إلى أن حفل الافتتاح يتضمن عروضا لفرقة بريوسكا للرقص الشعبي، الذي يعبر عن الفلكلور الروسي.

ولفت البيان إلى أن وزارة الثقافة المصرية أعدت 23 فعالية فنية وثقافية بالتعاون مع الجانب الروسي، ويتم إجراؤها على مدار عام كامل.

ومن المقرر أن يتم اختتام عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا في مايو/ أيار 2022 في العاصمة الروسية موسكو، بحسب البيان الذي أوضح أنه تم اختيار روسيا لتكون ضيف شرف في مهرجان الإسماعيلية الدولي الخاص بالأفلام الوثائقية والقصيرة.