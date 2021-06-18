شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على مواطن تحرش بطفل وإيذائه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن قام بإيذاء طفل بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والعامة، ووثق ذلك بمقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل.
وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على سناب، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لتحرش شخص بطفل وإيذائه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والعامة وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات المختصة بشرطة الرياض من تحديد هويته.
وأشارت إلى أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، مؤكدة اتخاذ التدابير والإجراءات النظامية بحماية الطفل، وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة.
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