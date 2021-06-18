شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. العمالة الوافدة تسيطر على سوق الإطارات في شارع الغرابي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
سيطر وافدون من جنسيات مختلفة على سوق الإطارات في شارع الغرابي بالرياض متجاهلين الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك داخل المملكة.
وأوضح عدد من الأهالي أن أسعار الإطارات داخل السوق متفاوتة ويوجد تلاعب في الأسعار، موضحين أن الإطارات المعروضة للبيع مستعملة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.
ورصد تقرير نشرته قناة “الإخبارية” أن سوق الإطارات يحتوي على مستودعات مخفية يتم تخزين بها الإطارات المستعملة، مشيرين إلى أن هناك أيضا تستر تجاري ومخالفات للأنظمة.
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