شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في المغرب العربي.. تونس تسجل 2291 والرباط 481 والجزائر 379 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تونس 2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 82 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 378,982، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13,874.

من جانبها سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 525924 إصابة .

وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أنها سجلت 8 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9233، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 512937.

كما سجلت الجزائر 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان ، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 135219، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 3615.