شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 9.3 مليون شخص يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بلغ 9 ملايين و374 ألفا و710 أشخاص حتى اليوم، وذلك بعد أن تلقى 2512 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفادت الوزارة - في بيان، اليوم - بأن 167 ألفا و451 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 8 ملايين و57 ألفا و159 شخصا.



يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 17 مليون جرعة من لقاح كورونا، منها 8 ملايين جرعة من لقاح (استرازينكا)، و8.5 مليون جرعة من لقاح (سينوفارم) الصيني، وتسلم المغرب دفعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام (كوفاكس).