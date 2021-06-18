تأجيل رسمي ثاني لجائزة موسكو الكبرى للملاكمة العربية للمحترفين الى اكتوبر المقبل

الكويت - هبة التوبجي - اعلن الدكتور الهادى السديرى الوزير المفوض للشباب والرياضة بمجلس جامعة الدول العربية ورئيس الاتحاد الدولى لرياضة الملاكمة العربية اليوم عن تأجيل اخر لبطولة “جائزة روسيا للملاكمة العربية للمحترفين لتقام في شهر اكتوبر المقبل بدلا من الموعد المقرر لها في يوليو واغسطس المقبلين .

واعلن الدكتور السديري في رسالة رسمية وزعها اليوم عن تأجيل البطولة الدولية للملاكمة لتقام خلال الفترة من ١٥ حتىى ٣٠ اكتوبر المقبل بدلا من موعدها المحدد بالقرية الرياضية الأولمبية بالعاصمة الروسية موسكو.

ويأتي قرار التأجيل لهذا الحدث الرياضي العالمي الاول من نوعه بسبب الاوضاع الصحية غير مستقرة في موسكو هذه الايام .

وأكد السديرى ان الموجه المفاجئة التي على ضوءها توقف سكان موسكو عن العمل اعتبارا من منتصف هذا الشهر في محاولة لوقف انتشار الاصابة بفيروس كوفيد ١٩ ( كرونا ) الذي تضاعف بصورة ملفته للنظر في موسكو وبلغت نسبته ١٣٠ بالمئة خلال اسبوع واحد هي السبب الرئيسي وراء تأجيل البطولة للمرة الثانية

وكان من المقرر مشاركة أبطال وبطلات العالم في لعبة الملاكمة من مختلف القارات الى جانب حضور العديد من الشخصيات من الوزراء والبرلمانيين والسفراء والفنانين ورجال وسيدات اعمال في هذه البطولة العالمية.

وقال رئيس الاتحاد الدولى لرياضة الملاكمة العربية ان موسكو جاهزة لاستضافة هذا الحدث الرياصي وتم الترتيب لاقامتها بعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة في الايام الماضية لكن الظروف الصحية وفقا لقرار اللجنة الطبية الروسية التي منعت اقامة البطولة في موعدها في اواخر شهر يوليو حرصا على سلامة وحياة المشاركين والمواطنين .

واكد ان موسكو واحة امن وامان وموطن للبطولات الرياضية العالمية بما يتوفر لديها من امكانيات ومقومات كثيرة وسبق لها وان نجحت بتنظيم الكثير من البطولات القارية والعالمية والدولية والاولمبية لكن الاجواء الصحية غير المناسبة هي التي استدعت تأخير موعد البطولة .

وعبر السديري عن شكره وتقديرة لروسيا وقيادتها السياسية والرياضية لاحتضانهم لهذه البطولة وتقديم الدعم المناسب لتنظيم هذه البطولة بالشكل الذى يتناسب معها كحدث رياضي دولي ويتناسب مع مكانة روسيا المرموقة في عالم الرياضة .