شكرا لقرائتكم خبر عن أحرق 5 مركبات.. ضبط مواطن من أرباب السوابق بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن من أرباب السوابق في العقد الرابع من العمر، لارتكابه عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سكب مادة قابلة للاشتعال على (5) مركبات وإحراقها. وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

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