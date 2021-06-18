شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: هناك أطراف يهمها فقط السلطة والأموال والكذب والافتراءات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في نبأ عاجل نشرته قناة سكاي نيوز العربية، إن هناك أطراف ما يهمها فقط هو السلطة والأموال والكذب والافتراءات.
وأضاف الرئيس التونسي: "لن أقبل أبدا أن أعقد صفقات تحت جنح الظلام وهناك من يريد تحطيم الدولة وضرب مؤسسات الدولة من الداخل، مستعد للحوار لكن ليس مع من نهبوا مقدرات الشعب".
وكان الرئيس التونسى قيس سعيد دعا إلى حوار وطنى يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014 الذى قال إنه "كله أقفال"، وذلك فى مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.
وخلال كلمة أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء هشام المشيشى وثلاثة رؤساء حكومات سابقين، قال سعيد: "لندخل في حوار جدي... يتعلق بنظام سياسى جديد وبدستور حقيقى لأن هذا الدستور قام على وضع الأقفال فى كل مكان ولا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال والصفقات".