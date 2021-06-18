شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: هناك أطراف يهمها فقط السلطة والأموال والكذب والافتراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في نبأ عاجل نشرته قناة سكاي نيوز العربية، إن هناك أطراف ما يهمها فقط هو السلطة والأموال والكذب والافتراءات.

وأضاف الرئيس التونسي: "لن أقبل أبدا أن أعقد صفقات تحت جنح الظلام وهناك من يريد تحطيم الدولة وضرب مؤسسات الدولة من الداخل، مستعد للحوار لكن ليس مع من نهبوا مقدرات الشعب".