شكرا لقرائتكم خبر عن «الإخبارية»: إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع بدءاً من الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت قناة الإخبارية، أنه بدءاً من الشهر القادم سيتم إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع في مناطقة المملكة.
وأوضح مراسل القناة نقلاً عن وزارة الصحة، أن نسبة المحصنين من الفئة العمرية 60 إلى 65 عاماً قد وصلت في الرياض إلى ما يقارب 83%.
جدير بالذكر أن نسبة المحصنين من سكان المملكة تجاوزت 45% كجرعة واحدة على الأقل.
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