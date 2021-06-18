عبد الله حمدوك ينعى 7 طلاب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال حمدوك عبر تويتر: "بقلوبٍ راضية بقضاء الله وقدره أنعى ومجلس الوزراء؛ وفاة 7 من أبنائنا طلاب المرحلة الثانوية والذين لبوا نداء ربهم إثر حادث مروري مؤلم".

وأوضح حمدوك أن الطلاب كانوا في طريقهم من محلية شرق جبل مرة إلى محلية ميرشنج بجنوب دارفور، وذلك لأداء امتحان الشهادة الثانوية.

كما تقدم حمدوك "بخالص التعازي وصادق المواساة لأهالي الطلاب وذويهم وزملائهم، متمنيا عاجل الشفاء للجرحى.

واختتم حمدوك سلسلة تغريداته، في هذا الصدد، بقوله أن "هذه الحادثة المفجعة تعيد طرح سؤال حول إنجاز السلام الشامل وإعادة النظر في تصورنا لقضية المواطنة والتنمية على الأجندة الوطنية، وذلك يتطلب بذل مزيد من الجهد الوطني لتحسين حياة مواطنينا، تحديداً جيل المستقبل الذي نعول عليه في عملية البناء والتحول الديمقراطي".

وفي وقت سابق، اعتبر حمدوك، أن الحل الحقيقي للمشكلات الاقتصادية التي تواجه بلاده تمكن في الإنتاج.

وقال رئيس الوزراء السوداني في خطاب موجه للشعب السوداني: "نحن نعلم أن الحل الحقيقي يكمن في الإنتاج، وتحريك قدرات الريف السوداني وتطوير موارده"، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وشدد على أن: "الحل الناجع لبلادنا في الزراعة والثروة الحيوانية، والصناعة التحويلية الناتجة عن ذلك".

وأضاف حمدوك قائلا: "نعمل على جذب الاستثمار على ضوء رؤية واضحة وفق الأحزمة الخمسة للتنمية في بلادنا، واستخدام التقنيات الحديثة التي توفر الوقت والجهد والموارد. لكن هذا الأمر يحتاج إلى تمويل، وتمويل كبير جدا".