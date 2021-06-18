شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يحبط هجوم صاروخي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات الأمن العراقية، اليوم الجمعة، من إحباط هجومٍ صاروخي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وأضافت قوات الأمن - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "أن قوة من اللواء 56 بالحشد الشعبي، أحبطت هجومًا صاروخيًا إرهابيًا في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".

وأشارت إلى أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية نفذتها القوة بناءً على معلومات استخبارية أفادت بوجود عتاد من مخلفات فلول (داعش) الإرهابي في قرية الهيازعية في قضاء الحويجة وبعد التفتيش والتحري، تم العثور على صاروخ مضاد للدروع بين الأدغال جاهز للاطلاق".