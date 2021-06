هل توقفت المباحثات بين مصر وتركيا... وما دلالة تصريحات أقطاي؟

دبي - محمود عبدالرازق - تصريحات عدة صدرت بعد المباحثات حملت جميعها إشارات إيجابية، بشأن استئناف العلاقات وتطورها إلى مستويات أعلى، إلا أن الانتقاد الذي وجهه ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي للسلطات المصرية بسبب الأحكام التي صدرت ضد قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، في قضية "فض اعتصام رابعة". عكس حالة مغايرة لكل ما سبقه.

