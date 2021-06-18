الوزير اللافي: موسكو وواشنطن قدمتا دعما كبيرا لحكومة الوحدة الليبية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال اللافي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، حول لقاء بوتين وبايدن وتأثيره على الملف الليبي، إنه "بطبيعة الحال، فإن أي تقارب بين القوى الفاعلة في المنظومة الدولية بخصوص ليبيا، يشكل عاملا إيجابيا بالنسبة لنا، ويعزز من فرص ذهاب ليبيا إلى انتخابات واستقرار".

وأضاف الوزير: "وبالنسبة لمسألة الدعم، فإن موسكو وواشنطن قدمتا دعماً كبيرا لحكومة الوحدة الوطنية، من خلال التزامهما بالمسار السلمي الذي أقره ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف ومخرجاته".

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