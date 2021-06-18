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الوزير اللافي: موسكو وواشنطن قدمتا دعما كبيرا لحكومة الوحدة الليبية

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال اللافي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، حول لقاء بوتين وبايدن وتأثيره على الملف الليبي، إنه "بطبيعة الحال، فإن أي تقارب بين القوى الفاعلة في المنظومة الدولية بخصوص ليبيا، يشكل عاملا إيجابيا بالنسبة لنا، ويعزز من فرص ذهاب ليبيا إلى انتخابات واستقرار".

وأضاف الوزير: "وبالنسبة لمسألة الدعم، فإن موسكو وواشنطن قدمتا دعماً كبيرا لحكومة الوحدة الوطنية، من خلال التزامهما بالمسار السلمي الذي أقره ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف ومخرجاته".

© Sputnik . Sergei Ilyin

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من آذار/ مارس الماضي، لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في الـ 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم منالجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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