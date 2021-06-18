العراق... مقتل مدني على يد مسلحين شرقي بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / JOSHUA ROBERTS

ونقلت "السومرية نيوز" عن المصدر قوله بأن "المسلحين فتحوا النار باتجاه مدني ضمن منطقة الكمالية شرقي العاصمة بغداد"، وأضاف المصدر أن "الحادث أسفر عن مصرع المدني في الحال فيما لاذ المسلحون بالفرار".

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت، الأربعاء الماضي، القبض على 14 عنصرا من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، في محافظتي نينوى وكركوك شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيانها إنه "سعياً منها لبسط واستتباب الأمن في البلاد، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في نينوى بعد استحصال الموافقات القضائية، وبعمليات نوعية دقيقة من إلقاء القبض على 8 عناصر إرهابية ينتمون لعصابات داعش الإرهابية في مناطق مختلفة من المحافظة، عَمل جميعهم بمفارز أمنية، ضمن ما يسمى قواطع نينوى ودجلة وصلاح الدين والجزيرة".

وأضافت أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن استهداف القوات الأمنية أثناء معارك التحرير، وتمت إحالتهم جميعاً إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".