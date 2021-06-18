شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الإنترنت 3 ساعات.. السودان يطبق إجراء جديد لمواجهة الغش فى الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وبحسب وكالة الأنباء السودانية سونا، قال مديرإدارة امتحانات السودان أنه تم إصدار قرار بقطع الإنترنت فترة جلسات الامتحان بسعي من وكيل وزارة التربية والتعليم واللجنة الامنية للامتحانات، بالإضافة إلى النائب العام والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، مما أوقف عملية الغش، فيما تم التعامل مع حالات الغش قانونياً بتدوين عدد واحد وثلاثين بلاغاً بحق الطلاب المشاركين و إعطاءهم درجات رسوب.

من جانبها، أكدت وزيرة التربية والتعليم السودانى المكلفة تماضر الطريفي، عقد امتحانات الشهادة السودانية في موعدها المحدد يوم 19 يونيو الجاري، مشيرةً إلى أن عدد مراكز الامتحانات التي سيجلس فيها الطلاب للشهادة السودانية تبلغ 4150 مركزاً.

قوال وزير الداخلية السودانى الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، إن اللجنة العليا لتأمين امتحانات الشهادة السودانية ظلت في حالة انعقاد دائم من أجل تأمين الامتحانات، موضحاً أن كل الترتيبات قد اكتملت بداخل وخارج السودان، مؤكداً أن امتحانات الشهادة السودانية إحدى ممسكات الأمن القومي السوداني وهي تهم كل الشعب السوداني.

ودعا وزير الداخلية السودانى لعدم الالتفات للشائعات المرتبطة بتسريب الامتحانات كاشفاً عن أنه تم القبض على شخص قام ببث شائعة حول تسريب امتحانات الشهادة السودانية وتم معاملته وفق القانون، مبيناً بأنه قد تم إصدار قرار بفصل الإنترنت لشرائح الهاتف الجوال لأهمية امتحانات الشهادة السودانية وقطع الطريق على جميع المحاولين لزعزعة نزاهة الشهادة السودانية.