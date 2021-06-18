«التجارة» تحدد حقوق المستهلك أثناء التخفيضات التجارية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، حقوق المستهلك أثناء التخفيضات، مشيرة إلى ضرورة أن يكون المنتج المخفض مطابق للمواصفات والمقاييس.
وذكرت الوزارة أن يجب بيان القيمة قبل وبعد التخفيض في بطاقة السعر وتحديد مدة التخفيضات ” تاريخ بدايتها ونهايتها “.
وأشارت إلى ضرورة ألا يكون المنتج المخفض مغشوش أو فاسد، وأن يشمل الضمان، بالإضافة إلى إبراز ترخيص التخفيضات.
وأضافت أن التخفيضات شاملة المنتجات المعروضة في المتجر بنسبة 100% وجزئية أكثر من 50 % من المنتجات المعروضة في المتجر والتصفية النهائية.
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