شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة سيارة «جيب» بالدمام بعدما تركها صاحبها في وضع التشغيل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لسرقة سيارة جيب بالدمام.

وأظهر الفيديو صاحب السيارة يتركها في وضع التشغيل، ويترجل منها إلى أحد المحلات، قبل أن يتجه نحوها شاب آخر ويقوم بفتح باب السائق ويصعد للسيارة ويلوذ بالفرار من الموقع.

وأوضح مغردون أن صاحب السيارة وضع مكافأة لمن يعثر عليها، مشيراً إلى أن سيارته “جكس آر” موديل 2015 بيضاء اللون.