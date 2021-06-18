شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. سجن الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان للاشتباه فى تورطه بقضايا فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أودع قاضي التحقيق الغرفة الثانية للقطب الجزائى الاقتصادى والمالى لدى محكمة سيدى أمحمد وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق طاهر خاوة، الحبس المؤقت للاشتباه فى تورطه فى قضايا فساد، بحسب " روسيا اليوم".

وبحسب موقع "الشروق الجزائرى" فإن "الطاهر خاوة كانت لديه علاقة وطيدة مع الوزير السابق للعدل الطيب لوح وكذلك رجل الأعمال الذي تم إيداع من طرف قاضي التحقيق نفس الغرفة الثاني للقطب الإقتصادي والمالي الحبس المؤقت عبد المالك صحراوي وعلى هذا الأساس هو متابع في قضية الحال".

وكانت السلطات القضائية، قد أصدرت فى 11 يناير 2020 قرارا بالمنع من السفر ضد وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق طاهر خاوة.