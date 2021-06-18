شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يحصل على الدكتوراه فى البحث العلمى من جامعة لاساباينزا الإيطالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الرئيس التونسي قيس سعيد، على الدكتوراه في البحث العلمي من جامعة لاساباينزا بالعاصمة الإيطالية روما، وألقى سعيد قبل تتويجه بهذه الشهادة المرموقة محاضرة حول العلاقات التونسية الإيطالية.



وبحسب موقع سكاى نيوز فإن صور قيس سعيد وهو يرتدى بذلة التخرج عرفت تداولا على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنحت جامعة روما الرئيس التونسى هذه الشهادة لتأكيد الروابط الإنتسانية والتاريخية التى تجمع البلدين وتطور التعاون بينهما.

وفى سياق أخر، أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، قوة العلاقات القائمة مع إيطاليا فى المجالين القضائى والقانوني، وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس التونسى - الذى يزور روما حاليًا - رئيس مجلس الدولة الإيطالى ريكاردو فيرجيلو.

من جانبه، أعرب ريكاردو فيرجيلو، عن اعتزاز مجلس الدولة الإيطالى بزيارة الرئيس التونسي، وبالعلاقات المتينة التى تجمعه بتونس، وأكد استعداده لمواصلة تبادل التجارب والخبرات بين البلدين.

وعلى صعيد متصل، التقى الرئيس التونسي، اليوم رئيس المحكمة الدستورية الإيطالية جيانكارلو كوراجيو، ومجموعة من أعضاء المحكمة.

وألقى الرئيس سعيد بالمناسبة محاضرة حول تاريخ مراقبة دستورية القوانين فى تونس بحضور القضاة أعضاء المحكمة الدستورية الإيطالية، كما استمع لعرض حول خصائص التجربة الإيطالية فى المجال الدستوري.