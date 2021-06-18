رئيس الحكومة الليبية يشكل لجنة لـ"إصلاح وتطوير" الإعلام

القاهرة - سامية سيد - قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة لـ"إصلاح الإعلام"، برئاسة عبدالرازق مسعود أحمد الداهش، وتعمل تحت إشراف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية .

وذكرت بوابة الوسط الليبية، أن القرار ينص على أن تختص اللجنة بوضع المقترحات والتصورات اللازمة لتنفيذ ما جاء بمنشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (8) لسنة 2021، المتضمن مطالب الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بشأن إصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا.



كما ينص القرار على أن يتم منح اللجنة صلاحية عقد حوارات موسعة مع كل المهتمين بالمجال الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني للاستنارة بآرائهم في الإجراءات الإصلاحية اللازمة لقطاع الإعلام، فيما ينبغي عليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على رئيس الحكومة.



وجاء الإعلان عن تشكيل اللجنة بعد أيام من قرار الدبيبة إلغاء قرار رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.