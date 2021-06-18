الحديثي يواكب رؤية 2030

الكويت - هبة التوبجي - منذ الـ 11 من شهر يونيو وانا ومحبي كرة القدم نشاهد ونستمتع بمباريات يورو2020 والتي شاهدنا فيها الاثارة والمتعة وكرة جميلة قدمتها الفرق المشاركه.

وفي اثناء هذه البطولة كانت في ابها صراعات خفية واخبار متضاربة حول من يكون رئيساً لنادي أبها الرياضي ، كنت اتابع بعضها عبر قروبات الواتس ولاحظت فيها عدم المصادقية في أسماء المرشحين .

وفاز الحديثي بالتزكية وأصبح أول شخص يترأس ابها لثلاث فترات متتاليه 12 عام ، وهذا يدل على عمله الجيد الذي قدمه في الفترتين السابقتين مما جعله المرشح الابرز وهو ما حصل ولم يتقدم أحد لمنافسته .

فاز الحديثي برئاسة نادي أبها ومن القلب نبارك له ونتمنى له التوفيق في الفترة القادمه هو ومجلس ادارته الذي خض بدماء شابه لكي تحقق المكاسب في الفترة القادمه بفكرهم وحماسهم وعنفوان الشباب الذي لديهم ؛ كما أوجد العنصر النسائي ليتواكب مجلسه مع رؤية سيدي محمد بن سلمان ولكي تكون المرأة شريكة في أي مجال وليستفاد من فكرها .

واتمنى من الحديثي ومجلس ادارته أن يعلم أن الطموحات أختلفت عن الأعوام الماضية فلم يعد البقاء هدفاً لجماهير ابها بل المراكز المتقدمة والنتائج الجيدة هي المطلب والمأمول منهم ، ولا شك أن لكلاً منهم رؤية رياضية وفنية تعالج بعض القصور الذي يعاني منه الفريق .

ومضة/

قلبي حبك والله يا ابها أنت اجمل من الخيال

شفت نورها عند بابها قلبي حن لجمالها