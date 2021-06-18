شكرا لقرائتكم خبر عن مخبأة داخل إحدى الشاحنات.. إحباط تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة.

وذكرت الهيئة أنها تمكنت من إحباط تهريب الأموال بعد العثور عليها مخبأة داخل إحدى الشاحنات المغادرة عبر منفذ البطحاء.

كما نشرت الهيئة عبر حسابها صوراً للمبالغ المضبوطة قبل تهريبها، توضح كيف خبأها المهربون وقاموا بتغليفها ومحاولة إخفائها.