شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأطفال في حالات التسمم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

نشرت وزارة الصحة منشور توعوي توضح من خلاله الإسعافات الأولية للطفل في حالة التسمم.

ونصحت الصحة بالهدوء لأنه يُساعد على التركيز، وهذا يجعل الحلول أسرع، وأجدى نفعًا، وأوضحت أن الإسعافات الأولية لإنقاذ الطفل في حالة التسمم كالتالي :

– ابعد ما تبقى من المادة عن متناول يده.

– اخرج ما تبقى من فمه دون إحداث جرح.

– اغسل الفم بالماء إذا تناول شراب أو بودرة.

– لا تحاول إجبار الطفل على التقيؤ.

– افحصه وراقب الأعراض التي يعاني منها.

– اتصل على 937 لطلب التوجيهات السليمة.