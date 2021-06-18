مدير الأمن العام اللبناني: التنسيق مع روسيا مستمر بحكم دورها في المنطقة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال إبراهيم في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش زيارته لموسكو: "بداية أود أن أشكر من خلالكم الدولة الروسية على هذه الدعوة الكريمة والتي ليست الأولى وفي مسار عملنا لن تكون الأخيرة، طبيعة الدعوة هي من جهاز الأمن النظير لجهازنا".

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وأكد على أن "العلاقات بينروسيا ولبنان جيدة جدا وليست بحاجة لتعزيز فهي معززة بالأساس، لكن إطلالة روسيا وخصوصا في الفترة الأخيرة على الواقع القائم بالمنطقة بشكل عام ووجود روسيا بشكل كبير في سوريا وتأثر الوضع السوري بالوضع اللبناني والعكس، هو الذي أملى هذه الزيارة واستمرار التنسيق مع السلطات الروسية الصديقة".

وأضاف "بحكم عملي وبحكم ممارستي للعمل في لبنان كان لا بد من التطرق إلى الأمور السياسية واللقاء مع السياسيين الروس بدءا من وزارة الخارجية مرورا بالدوما واليوم التقيت مع مدير المخابرات الخارجية الروسي".

وعن سؤاله إن كان قد طلب مساعدة روسيا بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت أجاب إبراهيم: "لا، هذا شأن لبناني داخلي، يقوم محقق عدلي لبناني بإجراء هذه التحقيقات وهو الذي يطلب المساعدة من أي جهة كانت في حال احتاجها"؟.

وأوضح أن "لبنان قادر على القيام بهذا التحقيق وعندما يحتاج لبعض المساعدات التقنية لن يتوانى عن طلبها من البلدان الصديقة".

يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، كان قد زار في نيسان/أبريل الماضي، العاصمة الروسية موسكو، وكان في استقباله الممثل الخاص للرئيس الروسي في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.