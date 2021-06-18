شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 صواريخ معدة للإطلاق فى نينوى شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت خلية الإعلام الأمني في العراق، الجمعة، إن القوات الأمنية في قيادة عمليات غرب نينوى، شمالى العراق، ضبطت 5 صواريخ نوع كراد، مع 5 قواعد للإطلاق داخل عجلة.

وتمت عملية الضبط ليل أمس في منطقة العلكانه جنوبي ربيعة، بعدما حاصرت دوريات الجيش والشرطة العجلة، فيما لاذ الذين كانوا داخلها بالفرار.

يذكرأن، أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات فى محافظة الأنبار العراقية، العثور على 16 عبوة ناسفة فى المحافظة الواقعة غرب البلاد.

وأفادت المديرية ـ فى بيان لها أوردته قناة (السومرية) الإخبارية العراقية اليوم ـ بأنه "بعد ورود نداء إلى خبراء مكافحة المتفجرات تفيد بوجود أجسام غريبة فى منطقة الدولاب التابعة إلى ناحية البغدادى فى محافظة الأنبار، توجه على الفور فريق عمل مختص إلى المنطقة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال هذا".

وأضاف البيان أن خبراء مكافحة المتفجرات تمكنوا من تفكيك 16 عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات التنظيمات الإرهابية، وسط إجراءات قياسية فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية قد أعلنت يوم (الخميس) الماضى ضبط كمية من الألغام والعبوات الناسفة وأدوات تستخدم فى التفجير فى محافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.

ويأتى هذا فى الوقت الذى تستمر فيه القوات الأمنية العراقية فى عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" الإرهابى فى كافة أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى فى البلاد.

وأعلن العراق، فى شهر ديسمبر عام 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابى والمحظور فى روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذى احتل نحو ثلث البلاد.