الاحتلال الاسرائيلى يقتحم "الأقصى" ويطلق الرصاص صوب المصلين

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك عبر باب السلسة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المصلين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت وقفة أمام المسجد الأقصى، منددة بالإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وردا على إساءة مستوطنين لشخصه الكريم.



وفي السياق، أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.



وخرج مئات الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة على مدخل البلدة المغلق بالمكعبات الاسمنتية منذ أسبوع، والتي دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في البلدة، حيث تدور مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال، للمطالبة بإزالة بؤرة استيطانية عن قمة جبل صبيح.