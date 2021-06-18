مسؤول مصري: مفعول تطعيم كورونا يختفي بعد 6 أشهر

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن تاج الدين، قوله بأن المواطن سيحتاج تطعيماً دورياً، وأن "هناك احتمالية أن الشخص الذى مر على تطعيمه 6 أشهر، تكون نسبة إصابته بكورونا كالذى لم يتلق التطعيم"، لافتاً إلى أن بعض الدول بدأت منح المواطنين جرعة ثالثة منشطة من لقاح كورونا.

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وطمأن تاج الدين المواطنين بأن الدولة المصرية تجاوزت ذروة الموجة الثالثة لانتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه حتى هذه اللحظة اللقاحات الموجودة قادرة على التأثير على جميع التحورات التي ظهرت لفيروس كورونا، وأن الفيروسات تتحور لتعيش والتغلب على الجهاز المناعي.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة المصرية، في منشور توعوي لها، أن "جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمنة وفعالة"، مشددة على أنه "لا داعي للخوف منها أو القلق"، وذلك حسب "صحيفة الوطن" المصرية.

وفي رسالتها إلى المواطنين، ناشدت الصحة المصرية الشعب إلى ضرورة الإسراع لحجز تطعيم ضد فيروس "كورونا"، مؤكدة أن الحجز يكون من خلال موقع التسجيل التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.

ووجهت وزارة الصحة تحذيرات لأي جهة غير حكومية تقوم بالترويج لتطعيم المواطنين بلقاح ضد فيروس "كورونا"، لافتة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة تعمل على الترويج لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس "كورونا".