شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تطلق حملة تطعيم واسعة لـ120 ألف مواطن ضد كورونا خلال 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، ببدء موريتانيا حملة واسعة لتطعيم 120 ألف مواطن خلال 3 أيام ضد فيروس كورونا.. من خلال حملات إعلامية لإقناع المواطنين بأخذ اللقاح.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية، قد أعلنت تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالى أعداد الإصابات فى البلاد إلى 20 ألفا و253 حالة.

وذكرت الصحة الموريتانية - فى بيان - أنه جرى تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الفيروس؛ ليصل إجمالى حالات الوفيات إلى 478 حالة، بينما تعافت 32 حالة لترتفع حالات الشفاء إلى 19 ألفا و303 حالات.