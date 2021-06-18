الجيش الصومالى يعلن مقتل قيادى بارز و30 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالى مقتل قيادى بارز و30 عنصرا من حركة الشباب المتطرفة في عملية عسكرية، في منطقة ورتا جيلابل بمحافظة شبيلى الوسطى .

وأكد العقيد علي حاشي المتحدث باسم الجيش الصومالي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - اليوم /الجمعة/ - أن الهدف من العملية هو القضاء على مقاتلي حركة الشباب الإرهابية، موضحا أن الجيش تمكن أيضا من تحرير عدة قرى كانت في قبضة المتمردين.



وأشار إلى أن الجيش الصومالي تمكن من تصفية قيادي بارز و30 عنصرا في صفوف مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، جراء العملية العسكرية.