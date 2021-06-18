العراق: الفطر الأسود لا يشكل جائحة وتدعو أصحاب المناعة المنخفضة لأخذ اللقاح

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، "إن الفطر الأسود لا يشكل جائحة وبائية ولا ينتقل من شخص إلى آخر"، داعية أصحاب المناعة المنخفضة إلى ضرورة أخذ اللقاح.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة الدكتور ربى فلاح حسن لقناة (السومرية نيوز)، "إن الفطر الأسود مرض فطري موجود أساسا حتى قبل كورونا وليس له علاقة به وهو يصيب أصحاب المناعة المنخفضة والأمراض المزمنة كالسكري الغير مسيطر عليه أو من يستخدمون علاج الستيرويد لفترات طويلة أو حتى بصورة خاطئة و لديهم مناعة منخفضة فهم أكثر عرضة للإصابة بالفطريات بشكل عام وليس فقط هذا المرض بشكل خاص".



وأضافت أن الفطر الأسود مرض نادر الحدوث ولا يشكل جائحة وبائية ولا ينتقل من شخص إلى آخر، لافتة إلى أن وزارة الصحة تتابع كل حالة ويتم علاجها ومتابعتها، وأن هناك فرق ولجان طبية خاصة شكلت لمتابعة وتشخيص هذه الحالات أن وجدت.



وأكدت على أهمية أخذ اللقاح بشكل ضروري لأصحاب المناعة المنخفضة ومن لديهم أمراض مزمنة لتقيهم من شدة الإصابة ومضاعفاتها وما يترتب عليها من أمراض مصاحبة.