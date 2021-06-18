الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 مواطنين شرق نابلس ويغلق مداخل المدينة

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة ، 6 فلسطينيين من قرية سالم شرق نابلس، وقال تلفزيون فلسطين ، إن المعتقلين من عائلتين مختلفين حيث اقتادتهم القوات الإسرائيلية إلى مكان غير معلوم فور اعتقالهم.

وأغلقت القوات الإسرائيلية أثناء حملتها على القرية مداخل بلدة بيتا بالسواتر الترابية لمنع الفلسطينيين من الاشتباك معهم، وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المدعى العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بوضع التحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضمن أولويات عمله خلال الفترة الأولى، لإرسال رسالة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، حتى لا تستمر فى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطينى .

وأدانت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، جرائم الإعدام الميدانية المتواصلة التى ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، محملة الحكومة الإسرائيلية المسئولية كاملة عن تلك الجرائم وعن اعتداءات ميليشيات المستوطنين المستمرة ضد الفلسطينيين .

وحذرت من التعامل مع تلك الجرائم كأمور عابرة واعتيادية كونها تتكرر يوميًا،مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الحقوقية والإنسانية الأممية بعدم المرور عليها مرور الكرام وتوثيقها؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولى لمحاسبة ومساءلة مرتكبى هذه الجرائم .

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة فاتو بنسودا قد أعلنت، في 3 مارس الماضى، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع فى فلسطين .

ويحق للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة المتهمين بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وقعت على أراض دول أعضاء فى "نظام روما الأساسى"، الذى تأسست بموجبه المحكمة.