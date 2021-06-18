شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إعلام الجزائر: نؤيد الحفاظ على مصالح مصر باستغلال موارد النيل..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام (الاتصال) الجزائرى المتحدث باسم الحكومة الجزائرية الدكتور عمار بلحيمر ، وقوف الجزائر ودعمها للحفاظ على المصالح الشرعية لمصر فى استغلال موارد النيل.

جاء ذلك فى تصريح خاص لليوم السابع حول قضية سد النهضة، وشدد بلحيمر على أن سد النهضة قضية حيوية جوهرية مركزية للكيان المصرى ككل .

وأضاف بلحيمر، أن الجزائر لديها مبدأ أساسى لا رجعة فيه فى معالجة القضايا العربية أننا نقف إلى جانب المصالح العربية مهما كانت طبيعتها ونوعها.

وشدد الوزير الجزائرى ـ فى تصريحاته ـ على عمق العلاقات الأخوية التى تجمع مصر والجزائر وتتمتد لسنوات عبر التاريخ والدعم المصر للجزائر .

وفى سياق متصل أكد أهمية اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب فى دورته الـ51 والذى استضافته جامعة الدول العربية أمس الأربعاء، لأنه يأتى فى ظرف خاص تمر بها المنطقة يستلزم تفعيل جميع الآليات وقنوات الاتصال بين الدول العربية واسترجاع التلاحم العربى بعد فترة تشتت فيها الصف العربى.

ومن جهة اخرى أشاد بأهمية الدور المصرى فى وقف إطلاق النار بغزة ومد يد العون بأرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومعدات للمساهمة فى إعادة إعمار ما دمرته الغارات الإسرائيلية على القطاع ، مكدا أن مصر حققت المعادلة بنجاح.