شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الليبي: مصرون على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المقرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، "إن مجلس النواب لديه ‏إصرار على أن تكون الانتخابات في موعدها المقرر سلفًا في 24 ‏ديسمبر المُقبل، وأن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب".‏

وأشار المستشار صالح، حسبما أفادت قناة (ليبيا الحدث)، إلى أن مجلس النواب يسير حاليًا بالطريق الصحيح، ‏ووضعه في المجتمع الدولي جيد جدًا، ولديه إصرار بأن تكون ‏الانتخابات في موعدها وأن الشعب هو من ينتخب الرئيس.‏

وتابع "عندما ينتخب الرئيس من قبل الشعب، يكون ‏رئيسًا للشعب كله، ولكن عندما ينتخبه البرلمان يكون رئيسًا للنواب ‏الذين انتخبوه، وفي هذا الأمر سيقوم مجلس النواب بدوره على ‏أكمل وجه".

وأوضح أنه بعدما تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، لن تعود ‏الحروب مرة أخرى، قائلاً:" لأننا ندرك أن الجميع تحمل الكثير، ولن ننسى موقف أهل طبرق جميعًا مع مجلس النواب من ‏احتضان مجلس النواب ورعاية مجلس النواب وحماية مجلس ‏النواب، حيث كان له دور مميز وليس بغريب على طبرق وأهل ‏طبرق، بكل تركيباته الاجتماعية".‏

وأكد أن مجلس النواب هو من أوصل البلاد إلى هذه ‏المرحلة وإنهاء الحروب، وأن تكون هناك سلطة تنفيذية موحدة، ‏التي نعتقد أنها خطوة على الطريق الصحيح، خاصة وأننا ندرك أن ‏الوزراء كلهم لديهم رغبة في خدمة الوطن، وإرضاء ‏المواطنين، وحريصين على أن ليبيا تتوحد، وأن تكون يد واحدة بما ‏يتماشى مع الظروف المحيطة ونحييهم جميعا.

وقال "إن اجتماعنا مع وزراء من الغرب والجنوب ومن كل مكان في ‏ليبيا، مكسب كبير للجميع"، مضيفا "لم نكن نتصور أن يأتي هذا ‏الأمر بهذه السرعة أن يأتي وزير من مصراتة بكل سهولة، وأن يظل ‏وزراء الشرق في طرابلس بكل أمان، وهذا تطور إيجابي كبير".‏

وأشار إلى أن مجلس النواب لديه هدف واحد، وهو الوصول إلى ‏انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المقرر، خاصة وأنه يدرس ‏بكل عناية واهتمام حاليا القواعد التي تتم عليها الانتخابات سواء ‏الرئيس والبرلمان، حتى تخرج البلد من أزمتها، لكن الهدف واحد ‏لكن الوصول إلى مكان قد يرى كل إنسان طريق مختلف، لكن ‏الهدف واحد.