شكرا لقرائتكم خبر عن غارات اسرائيلية على مراكز لتدريب حماس في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت طائرات استطلاع إسرائيلية شنت غارات مكثفة على مراكز عسكرية وتدريبية لحماس في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان أوعز برفع الجاهزية لسيناريوهات منها استئناف القتال في غزة.

أفادت قناة العربية صباح اليوم (الجمعة) أن الغارة الإسرائيلية الأولى استهدفت وفق وسائل إعلام فلسطينية، موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استهدفت غارة أخرى من طائرة استطلاع أحد مواقع المقاومة شمال القطاع.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن الموقع المستهدف هو موقع فلسطين التابع للمقاومة شمال بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما استهدف سلاح الجو الإسرائيلي أرضا زراعية بصاروخ استطلاع شمال غرب غزة مقابل صالة الحرية.



كما تجدد القصف الإسرائيلي على موقع الخيل في منطقة معن شرق خانيونس، بالإضافة إلى قصف موقع للمقاومة في منطقة السودانية غرب شمال قطاع غزة.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش قصف أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة.



يأتي ذلك بعد قيام إسرائيل بإرسال رسالة إلى حركة حماس، مفادها بأنه في حال عدم توقف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه أراضيها فستكون هناك جولة عسكرية جديدة.