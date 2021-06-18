شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة بالسعودية وحار فى البحرين والصغرى بالكويت 30°ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية نشاط للرياح السطحية والغبار ، أما الامارات صحوا بوجه عام، وفى البحرين حار مع تصاعد الأتربة وفى الكويت الصغرى 30 °ﻡ.

السعودية

نبه المركز الوطنى للأرصاد اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدى إلى تدنى فى مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، وشروره، ويدمه، وبين أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس، صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً وغائما جزئيا شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً تؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية.

والرياح شمالية غربية – شمالية شرقية 15 - 25 تصل إلى 40 كم س.

والخليج العربى يكون مضطربا - متوسط الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند 20:04 والمد الثانى عند 06:13 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 12:44 والجزر الثانى عند الساعة 00:43.

أما بحر عمان فيكون خفيفا – متوسط الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند 15:29 الثانى عند الساعة 04:03 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 08:32 والجزر الثانى عند الساعة 22:22.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 38 28 70 20 دبــى 39 29 80 20 الشارقة 39 27 80 20 عجمان 37 28 85 25 أم القيوين 38 27 80 20 رأس الخيمة 39 28 80 20 الفجيرة 38 31 60 10 العين 43 28 55 10 ليوا 41 27 40 10 الرويس 35 27 70 15 السلع 38 27 70 15 دلما 36 28 75 15 طنب الكبرى 36 28 75 15 طنب الصغرى 36 26 75 15 أبو موسى 38 28 70 20 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون حارا مع تصاعد الاتربة فى بعض المناطق ومن المتوقع ان يكون مغبر فى وقت لاحق.

الرياح: شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة وتصل من 25 إلى 30 عقدة احيانا، وتقل سرعتها من 10 الى 15 عقدة هذه الليلة.

وحذرت إدارة الارصاد من رياح شديدة السرعة.

ارتفاع الموج: من قدمين إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 4 الى 8 اقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 70 %، والصغرى 10 %.

الكويت

درجة الحرارة الصغرى: 30 °ﻡ

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خاصة على المناطق الساحلية 15 - 55 كم ساعة مع فرصة للغبار .

نهارًا

حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 22 - 55 كم ساعة مثيرة للغبار .