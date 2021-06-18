شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 2308 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تونس 2308 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 71 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية فى بيان لها، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 376 ألفا و 620 , فيما بلغ مجموع الوفيات 13 ألفا و 792 .

وفى السياق ذاته، أكدت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بتونس جليلة بن خليل أن معدل المصابين الجدد بالفيروس التاجى يسجل ارتفاعا كبيرا، منبهة إلى أن المستشفيات تشهد زيادة فى حالات إيواء المرضى بما قد يفاقم الضغط على المنظومة الصحية.

وفسرت بن خليل - فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء - تزايد الإصابات اليومية بكوفيد-19 بعدم تطبيق الإجراءات الوقائية من جهة وعدم إحراز تقدم كبير فى حملة التطعيم ضد كورونا لنقص كميات اللقاحات.