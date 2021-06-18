إعلام: المقاومة تسقط طائرة مسيرة إسرائيلية غرب غزة.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "قناة الأقصى الفضائية"، صباح اليوم الجمعة، عن مصادر خاصة "أن المقاومة أسقطت طائرة مسيرة للاحتلال، بالمنطقة الغربية لمدينة غزة، وذلك بعد استهدافها بالمضادات الأرضية".

وأكدت القناة الفلسطينية أن عملية إسقاط الطائرة المسيرة جاءت خلال الغارات الإسرائيلية التي شنت على القطاع، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، واستهدفت مواقع للذراع العسكرية لحركة حماس "كتائب القسام".

وأفاد مراسل القناة في مدينة غزة، بأنه سمع دوي انفجار عنيف، أعقبه مشاهدته لجسم يسقط محترقا في المنطقة الغربية لمدينة غزة، وذلك بعد عملية تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي.

وأوضحت "هيئة البث الإسرائيلية كان"، مساء الخميس، أن صافرات الإنذار دوت في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، على خلفية مهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وأكدت القناة العبرية في تقريرها أن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، قد أوعز لقواته العسكرية برفع الجاهزية لسيناريوهات عدة ومختلفة، منها استئناف القتال في غزة.

وزعمت القناة أن مهاجمة الجيش الإسرائيلي لمنصات إطلاق الصواريخ في مدينة خان يونس بقطاع غزة، يأتي ردا على إطلاق الجانب الفلسطيني لبالونات الغاز الحارقة على مستوطنات غلاف غزة، طيلة الأيام القليلة الماضية، بدعوى أنه رد فعل.

وأفادت مصادر محلية في غزة بأنه "سُمع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن استهداف أحد المواقع العسكرية التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في منطقة بيت لاهيا شمالي القطاع غزة".

ونقلت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية، عن مصدر عسكري قوله إن "الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق البالونات الحارقة في منطقة غلاف غزة".