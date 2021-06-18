شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تعلن تلقيح 7.8 مليون مواطن بالجرعة الثانية من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بلغ 9372198 شخصا حتى اليوم، فيما تلقى الجرعة الثانية من اللقاح 7889708 أشخاص.

وأفاد بيان للصحة المغربية، بأن 2709 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما أن 205830 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 16.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 8 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا و 8.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى، وتسلم المغرب دفعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام كوفاكس.