"الخليج 365" تطلق How To Spend It Arabic بالتعاون مع فايننشال تايمز

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"الخليج 365" من لندن: وقّعت صحيفة ”"الخليج 365"“ الإلكترونية المستقلة اتفاقًا مع "فايننشال تايمز" كي تتولّى، بموجب ترخيص، إصدار الطبعة العربية من مجلة الرفاهية How To Spend It. بموجب الاتفاق، سوف تصبح HTSI التي تنشرها "فايننشال تايمز“ متاحةً لأول مرة باللغة العربية، ما يجعلها في متناول قرّاء جدد في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سوف تُوزَّع الطبعة العربية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت إلى جانب مصر والمغرب، وتتوافر أيضًا في نسخة إلكترونية.

تصدر مجلة How To Spend It (HTSI) المتخصصة في الرفاهية والترف والحائزة على جوائز عدّة، في إطار العدد الأسبوعي الخاص من "فايننشال تايمز" FT Weekend، وتتضمن مواضيع منوّعة في ميادين الموضة والديكور والفن والسفر واللايفستايل. وتُقدِّم المجلة، بإدارة رئيسة تحريرها جو اليسون، للقرّاء مقالات عن الاتجاهات الأكثر حصرية وفرادة في عالم الموضة، وفي السفر والتصميم الداخلي والمأكولات وغيرها من المجالات والتجارب المميّزة. وتُعرَف المجلة الأسبوعية بالإبهار البصري وتصميمها الآسر.

تتطلع ”شركة "الخليج 365" الإعلامية للنشر" في لندن إلى إطلاق الطبعة العربية من مجلة How To Spend It في أيلول/سبتمبر 2021. تتضمن النسخة العربية، إلى جانب المواضيع والمقالات المترجَمة من الإنكليزية، محتوى حصريًا من إعداد شبكة مراسلي "الخليج 365" في الشرق الأوسط.

وقد علّق الرئيس التنفيذي لشركة "فايننشال تايمز"، جون ريدينغ، بالقول: "بوصفنا علامة تجارية عالمية ذات انتشار دولي، نحن متحمّسون دائمًا لنشر الصحافة النوعية التي تقدّمها فايننشال تايمز في مناطق جديدة حول العالم. هذه الشراكة مع "الخليج 365" تتيح لنا إيصال المجلة، وتعد إحدى منشوراتنا الأساسية، إلى قطاع عريض من جمهور القراء".

واعتبرت رئيسة تحرير المجلة جو إليسون أن إطلاق الطبعة العربية "ينسجم مع الاستراتيجية الأساسية التي تعتمدها فايننشال تايمز وقوامها توسيع انتشار علامتها التجارية من خلال تعزيز قاعدة القرّاء وتفاعلهم مع منشوراتها. يهمّ المجلة أن تنضم البلدان الناطقة باللغة العربية إلى جمهور قرّائها، ومن شأن الجمع بين المحتوى التحريري للمجلة والمضمون الذي تُقدّمه "الخليج 365" أن يضع بين أيدي القرّاء الذين يبحثون عن مواضيع ومقالات فريدة في عالم اللايفستايل، إصدارًا متميزًّا يلبّي اهتماماتهم وتطلعاتهم".

ولفت مؤسس ""الخليج 365"" ورئيس تحريرها عثمان العمير إلى أن ""الخليج 365" ستركّز، من خلال عملها على إعداد محتوى خاص بالطبعة العربية من مجلة HTSI بالنسختَين الرقمية والورقية، على نشر أخبار ومقالات تحتفي بأفضل ما تتميّز به الثقافة والمواهب والموضة العربية واللايفستايل العربي. سوف نجمع بين معرفتنا بالسياق المحلي من جهة والمحتوى التحريري النوعي من جهة ثانية لنقطع خطوة إضافية انسجامًا مع قوة المضمون الذي تقدّمه مجلة HTSI".

وقال نيكولاس كلاكستون، رئيس العمليات في ""الخليج 365"" ومدير ”شركة "الخليج 365" الإعلامية للنشر“: "يُغيّر هذا المشروع قواعد اللعبة على المستويَين التحريري والتجاري، لا سيما أن الشرق الأوسط يُسجّل حاليًا أحد أسرع معدلات النمو في أعداد أصحاب الثروات وفي الحضور الرقمي. يعكس استثمارنا في إصدار الطبعة العربية من مجلة How To Spend IT التزام "الخليج 365" تجاه هذه المنطقة، حيث تشهد أسواق الرفاهية واللايفستايل الناشئة زخمًا حقيقيًا، وحيث يمكننا أن نعزّز القيم والجاذبية التي تجسّدها علامة HTSI".

سوف تصدر الطبعة العربية من مجلة HTSI في لندن. وسوف تتولى مطابع Les Imprimeries du Matin في المغرب، وتتبع مجموعة Maroc Soir الصحافية، طباعة النسخة الورقية من المجلة. أما خدمات التسويق الإعلاني الخاصة بالطبعة العربية فسوف يكون مقرها في الخليج، وتتولى تمثيلها روزي قشوع من شركة I-REP. ومن المنتظر أن تبادر بعض العلامات التجارية العالمية والإقليمية الكبرى إلى حجز إعلاناتها في النسختَين الرقمية والورقية للطبعة العربية قبيل إطلاقها.

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نبذة عن ”فايننشال تايمز“

”فايننشال تايمز“ مؤسسة إخبارية رائدة عالميًا في شؤون الأعمال التجارية والمال والاقتصاد، وتُعرَف على الساحة الدولية بموثوقيتها ونزاهتها ودقتها. يصل عدد المشتركين في الصحيفة مقابل بدل مادّي إلى أكثر من مليون شخص، وهو رقم قياسي، مع الإشارة إلى أن النسخة الرقمية تستحوذ على ثلاثة أرباع هذه الاشتراكات. المؤسسة هي جزء من شركة Nikkei Inc. التي تقدّم مجموعة واسعة من المعلومات والأخبار والخدمات لمجتمع الأعمال العالمي.

نبذة عن ""الخليج 365"“

تأسست ”"الخليج 365"“، وهي أول صحيفة إلكترونية عربية، على يد الصحافي عثمان العمير في عام 2001. تملك شبكة واسعة من الكتّاب والمحررين والمراسلين، ما يتيح لها أن تقدّم لقرّاء العربية حول العالم كل ما هو جديد في السياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة وعلم الاجتماع وشؤون المرأة والترفيه.