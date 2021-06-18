تدريبات سعودية - أميركية مشتركة على اعتراض المسيّرات وإسقاطها

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من الرياض: نشرت القيادة المركزية بالجيش الأميركي صورا لتدريبات عسكرية مشتركة مع القوات البرية السعودية على منظومة مضادة للمسيرات.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في تغريدة على حسابها على تويتر: "تم الاسبوع الماضي في المملكة العربية السعودية تمرين على منظومة المارينز للدفاع الجوي المتكاملة (MADIS) من قبل قوة المهام الجوية-الأرضية لقوات مشاة البحرية للأغراض الخاصة والاستجابة للأزمات–القيادة المركزية".

أضافت التغريدة: "إحدى وظائف هذه المنظومة مكافحة المسيرات الصغيرة الحجم".

والجدير بالذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يسقط بشكل شبه يومي مسيرات مفخخة تطلقها الجماعة الحوثية في اليمن على أهداف مدنية في السعودية.