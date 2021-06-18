شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يؤكد قوة العلاقات مع إيطاليا فى المجالين القضائى والقانوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، قوة العلاقات القائمة مع إيطاليا فى المجالين القضائى والقانوني، وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس التونسى - الذى يزور روما حاليًا - رئيس مجلس الدولة الإيطالى ريكاردو فيرجيلو.

من جانبه، أعرب ريكاردو فيرجيلو، عن اعتزاز مجلس الدولة الإيطالى بزيارة الرئيس التونسي، وبالعلاقات المتينة التى تجمعه بتونس، وأكد استعداده لمواصلة تبادل التجارب والخبرات بين البلدين.

وعلى صعيد متصل، التقى الرئيس التونسي، اليوم رئيس المحكمة الدستورية الإيطالية جيانكارلو كوراجيو، ومجموعة من أعضاء المحكمة.

وألقى الرئيس سعيد بالمناسبة محاضرة حول تاريخ مراقبة دستورية القوانين فى تونس بحضور القضاة أعضاء المحكمة الدستورية الإيطالية، كما استمع لعرض حول خصائص التجربة الإيطالية فى المجال الدستوري.