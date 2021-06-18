شكرا لقرائتكم خبر عن هل الانشغال بالرسالة العلمية عن الزوجة تقصير في حقها؟ «الخضير» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم تفرغ الزوج لإنجاز رسالة علمية عن زوجته، وهل يعد ذلك من التقصير في حقوقها؟.

جاء ذلك في رد من الشيخ على سؤال “هل تفرغي لإنجاز رسالة علمية وانشغالي بها عن زوجتي يُعد من التقصير في حقوقها؟”.

وأجاب الشيخ الخضير بقوله: “الجواب.. نعم، إذا قصَّر عن واجباتها وفرَّط في حقوقها لا يجوز له ذلك، مع أن تفرغه لإنجاز الرسالة قد يكون من باب المندوب، وما أوجب الله لزوجته عليه واجب، ولا يُعارَض المندوب بالواجب، وإذا طالبَتْ الزوجة بحقوقها أُلزِم بها ولو كان على حساب رسالته، وإذا سامحته من باب التعاون على إنجاز هذه الرسالة التي قد تعود بالخير والنفع للأسرة كلها فهذا شأنها، وتثاب على ذلك -إن شاء الله تعالى- لاسيما إذا كانت الرسالة في موضوع علمي مما حث الشرع عليه.