شكرا لقرائتكم خبر عن روبوت ذكى يوزع مياه زمزم على زوار المسجد الحرام.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، عبر تويتر، لقطات تظهر عمل الروبوت الذكى، الذى تم تخصيصه لتوزيع زجاجات مياه زمزم، على المعتمرين والمصلين والزوار فى المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وأوضحت رئاسة شؤون المسجد الحرام، أن روبوت زمزم يقوم بتوزيع عبوات مياه زمزم لمدة 8 ساعات متواصلة دون تدخل بشرى، وأنه يمتاز بخاصية الوقوف والتوزيع لمدة 20 ثانية ليتمكن قاصد بيت الله أخذ عبوى ماء زمزم، كما أنه يعمل بالذكاء الاصطناعى ولا يصطدم ولا يعيق حركة الزوار والمعتمرين.



الروبوت الذكى

وكان الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى أطلق هذا الأسبوع، الروبوت الذكى لتوزيع عبوات مياه زمزم على المعتمرين والزوار دون تلامس.





وأوضح السديس، أن التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية خصوصًا فى ظل تفشى جائحة كورونا، التى ستحافظ على سلامة قاصدى الحرمين الشريفين، مشيدًا بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمى فى خدمة البشرية كافة، حيث يعمل الروبوت على توزيع العبوات دون تلامس ودون أن يعيق حركة قاصدى الحرمين.











