شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبى يبحث فى إيطاليا تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي، إليزابيتّا ألبيرتي كازيلاتي، ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها بالعاصمة الإيطالية روما عقب وصوله إليها ظهر الخميس، رفقة نائب مقرر مجلس النواب الليبي صباح جمعة والنائب عبدالقادر يحيى في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان الليبى في بيان إن اللقاء تناول التعاون المشترك بين البلدين وسُبل تطوير ودعم العلاقات الثنائية بين ليبيا وجمهورية إيطاليا، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة وعدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.