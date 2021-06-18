شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى جاكرتا: اشتراطات جديدة لدخول أندونسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد سفير المملكة لدى جمهورية إندونيسيا، عصام الثقفي، وجود تعليمات جديدة وجب على المواطنين الالتزام والتقيد بها لدخول اندونيسيا.

وقال الثقفي إن سفارة المملكة في جاكرتا تشترط الحصول على تأشيرة دخول إلكترونية خلافا لما كان عليه الوضع سابقا في الحصول على التأشيرة من المطارات الإندونيسية، وبعد الوصول إلى جاكرتا يكون هناك حجر صحي لمدة خمسة أيام تفرضه السلطات في فنادق مختلفة المستويات وفق اختيار المسافر.

وتابع؛ إضافة إلى مسحتي pcr في اليوم الأول من الوصول والثانية في اليوم الخامس، والإقامة والمسحات تكون على حساب المسافر، بعدها يكون للمسافر حرية التحرك مع تطبيق الاحترازات المفروضة، وفقاً لصحيفة “البلاد”.

وأشار سفير المملكة إلى أن السفارة لا تنصح بالسفر إلى اندونيسيا إلا للضرورة خاصة وأن السلطات وبخاصة في العاصمة جاكرتا ذكرت الأسبوع الماضي بأن حالات الإصابة في ازدياد مضطرد حيث وصلت إلى أكثر من 9000 إصابة يوميا في مختلف مناطق إندونيسيا”. لافتا إلى أن السفارة السعودية ترغب من كل مواطن سعودي زائر لإندونيسيا التواصل مع قسم شؤون السعوديين وتزويدها بمكان إقامته وأرقام التواصل.