شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الخاتمة.. وفاة الطالبة «شريفة القحطاني» أثناء قراءتها القرآن على معلمتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في لحظة مؤثرة لفظت الطالبة شريفة بنت مسفر القحطاني، مساء الاثنين الماضي، أنفاسها الأخيرة وفاضت روحها وهي تقرأ كتاب الله على معلمتها بـ”جمعية تعلم”، فرع الرياض.

وتقدمت جمعية تعلم بالرياض، بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الطالبة شريفة بنت مسفر القحطاني، والتي وافتها المنيّة وهي تقرأ على معلّمتها كتاب الله.

وقالت الجمعية، في بيان لها: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. تتقدم جمعية تعلم فرع الرياض بأحر التعازي وصادق المواساة إلى مديرة مكتب الشرق وطاقم دار منيرة الدريويش بجمعية تعلم في وفاة الدارسة/ شريفة بنت مسفر القحطانى مساء يوم الاثنين 4/11/1442هـ، على مسمع معلمتها وزميلاتها.

سائلين الله عز وجل أن يتقبل الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان”.